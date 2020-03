185 nuovi positivi nel Lazio, casi totali superano le mille unità

Roma – Nel Lazio sono 185 i nuovi casi di positivita’, che portano il dato complessivo a oltre mille. Cinque i decessi, nove i guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 3.064. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“Oggi registriamo un dato con una crescita importante legato anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positivita’ e a oltre mille i casi totali- spiega D’Amato- In assenza di questa peculiarita’ il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni. Sono rilevanti anche i dati dell’aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24 ore e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064”.

“Da questa mattina sono in consegna 12 mila mascherine alla Asl di Latina ed e’ stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorita’, di seguire la situazione del comune di Fondi dove e’ stato avviato il monitoraggio tramite la rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal MOF- continua D’Amato- Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico e predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta la massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale. Sono stati inoltre isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto e’ quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste e’ ricoverata. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore Angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positivita’ registrati su 21 totali”.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospdaliere. – Asl Roma 1 (7 nuove persone positive, 368 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando un padiglione dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti) – Asl Roma 2 (25 nuove persone positive, 6 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato Istituto della Congregazione delle suore Angeliche di San Paolo di via Casilina. 19 sono positive. Disponibili da oggi ulteriori 4 posti all’Ospedale Pertini) – Asl Roma 3 (7 nuove persone positive, 2 decessi: uomo di 65 anni e uomo di 83 anni, entrambi con pregresse patologie. 245 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi alle 19 disponibili ulteriori 2 posti di terapia intensiva) – Asl Roma 4 (21 nuove persone positive, 472 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare) – Asl Roma 5 (17 nuove persone positive, 673 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva) – Asl Roma 6 (56 – di cui 40 suore – nuove persone positive, 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina Grottaferrata. Da domani ulteriori 20 posti di pneumologia all’Ospedale dei Castelli) – Asl Frosinone (23 nuove persone positive, 63 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 5 posti di terapia intensiva. Liberato 1 piano da 22 posti letto da dedicare a malattie infettive) – Asl di Latina (15 nuove persone positive, 750 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 22 marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Da lunedi’ disponibili ulteriori 12 posti letto) – Asl di Rieti (4 nuove persone positive, 23 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati 2 posti di terapia intensiva).

Ancora: – Policlinico Umberto I (Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo) – San Giovanni (Entro domani disponibili 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo) – Sant’Andrea (deceduta donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Da domani alle ore 19 disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva COVID-19) – Policlinico Gemelli (deceduta donna 77 anni con gravi patologie pregresse al Covid Hospital 2 Columbus. Apertura di ulteriori 43 posti letto di malattie infettive il 24 marzo e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti letto di terapia intensiva) – Policlinico Tor Vergata (deceduta donna di 93 anni con gravi patologie pregresse. Continua lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo. Si sta valutando il completamento dei lavori della torre 8 al terzo e quarto piano) – San Camillo (A disposizione letti di terapia intensiva per accogliere i trasferimenti dei pazienti della rete sanitaria regionale no Covid;) – Spallanzani (Disponibili da oggi ulteriori 6 posti di terapia intensiva. Disponibili 5 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 3 Casal Palocco) Ares 118 (oggi interruzione anticipata del numero verde 800.118.800 alle 18:30 per interventi tecnici) – IFO (4 posti no covid19 a disposizione per la rete sanitaria regionale) Bambino Gesu’ (tutti i bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Disponibili 6 posti di terapia intensiva Covid, 7 posti di terapia intensiva no Covid e 15 posti letto di malattie infettive) Campus Bio-Medico (disponibile 1 posto di terapia intensiva in piu’. A lavoro sullo screening per immagini delle tac polmonari dal Comune di Fondi) – Covid 3 Casal Palocco (attivi 12 posti di terapia intensiva e 50 di degenza ordinaria).