27 ottobre prima assemblea comitato Lucha y Siesta

Roma – Il Comitato, costituito lo scorso 7 settembre, si riunirà per la prima volta domenica 27 per analizzare la situazione relativa a Lucha y Siesta. Verrà anche promosso l’acquisto dello stabile attraverso il crowdfunding.

“Riflessione e analisi sulla situazione di ‘Lucha y Siesta’” e “condivisione di una Carta di visioni, obiettivi e ruoli del Comitato e definizione degli strumenti necessari a renderla operativa”. Sono i due macrotemi di cui si discutera’ nel corso della prima assemblea del Comitato ‘Lucha alla Citta” che si svolgera’ a Roma domenica 27 ottobre dalle ore 10 alle ore 16. Il Comitato e’ stato costituito il 7 settembre scorso alla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’, centro antiviolenza e casa rifugio, per favorire iniziative di sostegno e arrivare all’acquisto dello stabile di via Lucio Sestio 10 (a rischio sgombero perche’ nel concordato preventivo di Atac) attraverso un crowdfunding, attivo sulla piattaforma Produzioni dal Basso e oggi a quota 19.620 euro. “Il continuo e splendido aumento delle adesioni al Comitato (siamo piu’ di mille) e l’evoluzione della complessa situazione di ‘Lucha y Siesta’ ci spingono a desiderare un tempo e uno spazio di confronto e di riflessione ampi- scrivono in una nota le attiviste- Sentiamo l’esigenza di riunirci per arricchire il nostro essere insieme di condivisione, strategia e metodo, di incontrarci tutte e tutti, cioe’, faccia a faccia, voce a voce per costruire e consolidare il Comitato e per continuare a dare forza al battito resistente di ‘Lucha’”. “Stiamo quindi lavorando alla costruzione della prima assemblea del Comitato ‘Lucha alla Citta”- aggiungono- a breve invieremo un programma dettagliato. Siamo in attesa della data in cui si svolgera’ il consiglio straordinario del Comune di Roma, in contemporanea al quale ci sembra importante immaginare una grande mobilitazione- concludono le femministe- Potrebbe avvenire prima del nostro incontro del 27 ottobre”.