Raggi: contro pendolarismo spazzatura firmata ordinanza

Roma, 5 ago. – “C’e’ chi abita nei Comuni vicino Roma e porta i suoi rifiuti nella nostra citta’. È ora di dire basta. Vogliamo mettere la parola fine al cosiddetto ‘pendolarismo’ dei rifiuti. Ho firmato un’ordinanza per far multare dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale i ‘turisti dei rifiuti’: degli zozzoni che, pur essendo residenti fuori citta’, gettano la spazzatura nei cassonetti delle strade di Roma”. E’ quanto annuncia il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “Per evitare che qualche furbetto conferisca in modo errato, abbiamo anche deciso di inserire l’obbligo di utilizzo di sacchetti trasparenti- aggiunge- Per tutti, cittadini privati e commercianti. Rispettare le regole significa rispettare la nostra citta’ e inoltre aiuta gli operatori Ama nel loro lavoro. Chi ama Roma lo sa”.