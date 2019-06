5S: giornalisti scrivano verità su ‘no’ Olimpiadi a Roma, 2 miliardi a carico cittadini

Roma – “La verita’ nascosta dai pennivendoli sulle olimpiadi a Roma. Giornali e giornalini scrivono oggi (e scriveranno domani e dopodomani) che ha vinto l’Italia ‘anti-grillina’. La lettura di questi straordinari analisti, in sostanza, e’ che noi siamo i perdenti perche’ non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024”. Cosi’ il M5s su facebook.

“Sarebbe opportuno – ma forse chiediamo troppo – che questi pseudo-giornalisti raccontassero la verita’ ai cittadini- aggiungono-. Facile puntare il dito contro il MoVimento, piu’ difficile invece scrivere la verita’ dei fatti esaminandoli con minuzia. Nel progetto romano del Coni la stima dei costi da sostenere era di circa 5,3 miliardi di euro. Di questi investimenti tra CIO, sponsor e merchandising sapete quanto sarebbe stato recuperato secondo il prospetto finanziario realizzato? Solamente 3,2 miliardi. In pratica c’erano altri 2 miliardi di euro che sarebbero stati pagati dai romani!”.

A questi, inoltre, proseguono i 5 stelle- andavano aggiunte altre spese non conteggiate che doveva sostenere sempre il Comune. Per quale fine? Parliamo di un comune, quello di Roma, che si ritrovava sulle spalle gia’ 11 miliardi di debito lasciato in eredita’ dalle precedenti amministrazioni. Insomma, agli 11 miliardi ne sarebbero stati aggiunti almeno altri 2 di scoperto.

Ribadiamo: soldi a carico degli italiani. Vi sembra normale? A noi no”.