A giugno richiesta al Cipe per fondi stazione Venezia Metro C

Roma – “Tra aprile e giugno attiveremo la richiesta ufficiale al Cipe per il finanziamento della stazione Venezia della linea C. O attraverso il bando annuale del Mit per il tpl o con una richiesta di finanziamento diretto”. Questa la notizia piu’ importante emersa oggi nel corso del sopralluogo della commissione Mobilita’ del Comune di Roma ai cantieri per le indagini per il prolungamento dei tunnel della linea C della metropolitana.

A parlarne e’ stato il responsabile del procedimento linea C di Roma, Andrea Sciotti. “La progettazione- ha spiegato- esiste gia’ ed e’ gia’ stata condivisa con la Soprintendenza per i perimetri, per la modalita’ di scavo e per la valorizzazione dell’auditorium di Adriano emerso durante gli scavi preliminari. Sono poi arrivate altre indicazioni: la prima di concepire Venezia con la predisposizione come nodo di scambio con la futura linea D e di realizzarla come terminale provvisorio, cosa che permettera’ un cadenzamento simile con un treno ogni 4 minuti, ma anche di proseguire il percorso verso Prati con la tratta T2. E infine di predisporre la stazione con collegamenti verso palazzo Venezia” creando un’area museale connessa anche al Vittoriano.

“Se i tempi per il finanziamento potrebbero essere brevi, ben piu’ lunghi saranno i tempi per la realizzazione della stazione. Finite le indagini a giugno 2020- ha aggiunto Sciotti- saranno completate l’istruttoria per il Mit, la richiesta di finanziamento e sara’ aperta la conferenza dei servizi. I lavori per la stazione dureranno 7 anni. Ma l’ipotesi progettuale prevede che per il 2024 venga almeno inaugurata la sistemazione superficiale in vista del Giubileo lasciando solo il cantiere sotterraneo”.