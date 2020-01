A marzo droni protagonisti, con collaborazione di Enac

Roma – Grande novita’ per ‘Roma Drone Conference 2020′, settima edizione del principale evento italiano dedicato alle tecnologie e al mercato dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr). L’evento, che si svolgera’ a Roma a fine marzo, sara’ organizzato come di consueto dall’associazione Ifimedia e dalla societa’ Mediarke’ e, per la prima volta, in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), per la parte convegnistica e di divulgazione tecnica.

“Nel corso di questi anni, Roma Drone e’ diventato un importante appuntamento nazionale sui droni e sulle nuove tecnologie emergenti in questo ambito- ha dichiarato nella nota il vice direttore generale Enac, Alessandro Cardi- attraverso eventi come questo, l’Autorita’ dell’Aviazione Civile nel suo ruolo di regolatore del settore ha l’opportunita’ di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza, partecipando attivamente alla costruzione di momenti di riflessione e diffusione delle informazioni per la realizzazione di un sistema nazionale sicuro e sostenibile”.

“E’ un riconoscimento molto prestigioso per il nostro evento, che dal 2014 ha accompagnato le varie fasi di sviluppo di questo settore, assurgendo ad evento di riferimento annuale per tutta la drone community italiana- ha sottolineato il presidente di Roma Drone Conference, Luciano Castro- la collaborazione con l’Enac consentira’ un’ulteriore crescita a partire da quest’anno e anche in prospettiva, fornendo importanti occasioni di aggiornamento, di networking e di business”.

Il programma di ‘Roma Drone Conference 2020′, che sara’ ufficializzato nei prossimi giorni, affrontera’ due temi-chiave. La prima sessione riguardera’ l’entrata di vigore, a partire dall’1 luglio, del nuovo Regolamento europeo sui Sapr. Esperti dell’Enac ne illustreranno in dettaglio tutti i contenuti, confrontandosi con associazioni di categoria, professionisti, operatori e industria del settore, oltre ad anticipare le novita’ che potranno essere introdotte nei prossimi mesi dall’European Aviation Safety Agency (Easa). La seconda sessione, invece, offrira’ un’approfondita panoramica sulle tecnologie e le future applicazioni dei progetti Urban Air Mobility e U-Space per l’impiego di droni in ambito urbano, anche alla luce del recente Protocollo d’Intesa firmato tra il ministero per Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione e l’Enac per l’avvio del progetto ‘Innovazione e Mobilita”.