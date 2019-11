A Roma poteri Regioni, Province e Comuni: le dieci proposte di Forza Italia

Roma – Dieci proposte per la riforma e il rilancio di Roma Capitale, compresa una legge costituzionale per conferire alla Citta’ Eterna status e poteri speciali. A lanciarle e’ stato oggi in Campidoglio, con un convegno in sala della Protomoteca, lo stato maggiore cittadino di Forza Italia, riunito dal coordinatore romano e capogruppo capitolino Davide Bordoni: con lui, tra gli altri, i deputati Andrea Ruggieri, Annagrazia Calabria, Paolo Barelli, Maurizio Gasparri e Maria Spena. “Bisogna portare a compimento la legge costituzionale che attendiamo fin dall’inizio di un percorso che e’ cominciato nel 2009, con il Governo Berlusconi. Roma non puo’ piu’ aspettare”, ha spiegato Bordoni aprendo i lavori a Palazzo Senatorio. In particolare, la proposta di legge costituzionale depositata dai forzisti, intitolata ‘Nuova disciplina di Roma Capitale della Repubblica italiana’, prevede la modifica dell’articolo 114 con la sostituzione delle parole “La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento” con “Roma ha i poteri dei Comuni, delle Citta’ metropolitane e delle Regioni ordinarie. Puo’ conferire con legge le proprie funzioni amministrative ai Municipi. La legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisce forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale”. In sede di prima applicazione, spiega il testo, “si applicano a Roma le leggi della Regione Lazio vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge”. Inoltre “la legge dello Stato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, modifica, sentiti gli enti interessati, le Province della Regione Lazio”.

Ecco, nel dettaglio, tutte le 10 proposte di FI per Roma Capitale presentate oggi: – Si’ al “Salva Roma” per salvare le casse del Comune ed evitare aumenti delle tasse ai romani e a tutti gli italiani; – Attuare la legge 42/2009 per Roma Capitale, che da’ al Comune poteri su urbanistica, trasporto pubblico locale, commercio, rifiuti, fondi europei; – Riforma costituzionale redatta dai gruppi parlamentari di Forza Italia, che da’ a Roma poteri simili a quelli di cui godono Ie capitali di tutto il mondo; – Rilanciare le infrastrutture, facendo ripartire da subito i cantieri delle 100 gare avviate dal 2017, risolvendo le emergenze (metro, autobus, strade), utilizzando i programmi europei InvestEU e Connecting Facility per infrastrutture e mobilita’: servono un piano regolatore per la rigenerazione urbana e la riqualificazione dell’esistente e un nuovo Piano casa; – Valorizzare la tradizione romana del commercio, specialmente nel Centro storico: Roma deve diventare la Capitale delle start up, con investimenti in formazione e ricerca per i giovani, visto che la disoccupazione giovanile a Roma e’ oltre il 40%; – Piano per rilanciare il primato culturale di Roma, recupero del patrimonio artistico, promozione e marketing internazionale, ticket unico plurigiornaliero e multiservizi per aumentare le presenze, eventi per aumentare l’attrattivita’, sfruttare la vicinanza con il mare. Dobbiamo incoraggiare chi vuole investire, utilizzare le tecnologie digitali e sviluppare il turismo di qualita’;

Ed ancora: – I romani hanno diritto a sentirsi sicuri: reintroduzione del poliziotto di quartiere, chiusura di tutti i campi rom abusivi, contrasto delle mafie, riapertura di presidi delle forze dell’ordine nelle periferie; – Puntare su efficienza energetica, rinnovabili ed economia circolare. Il sistema di impianti per i rifiuti della citta’ copre meno del 25% del fabbisogno di trattamento, e dei rifiuti raccolti solo il 40% viene differenziato: il Comune trasferisce i rifiuti all’estero, con costi elevatissimi per i cittadini; – Fare di Roma la citta’ dello sport: ospitare eventi sportivi nazionali e internazionali per creare posti di lavoro e attirare turisti; ammodernare gli impianti sportivi di Roma, valorizzando le societa’ sportive che forniscono un servizio sociale indispensabile; – Roma citta’ della solidarieta’: introduzione del quoziente familiare per l’accesso ai servizi sociali e tasse comunali, riqualificare i centri anziani, sostenere le case-famiglia, infanzia e anziani abbandonati; istituire un Osservatorio sociale permanente per valutare la qualita’ dei servizi.