A1 diramazione Roma Sud, chiusura stazione San Cesareo

Roma – Sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, per consentire alcuni interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza, sara’ chiusa la stazione di San Cesareo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: – In entrata verso la A1 Milano-Napoli, dalle 20 di martedi’ 14 alle 6 di martedi’ 21 aprile, in modalita’ continuativa; – In uscita per chi proviene da Roma, dalle 20 di martedi’ 14 alle 6 di mercoledi’ 15 aprile. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud, o di Valmontone, sulla A1 Milano-Napoli.