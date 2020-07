Roma – Poco dopo le ore 17, sull’autostrada A1 Milano-Napoli e’ stato riaperto il tratto compreso tra il bivio di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione Napoli temporaneamente chiuso a seguito di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 532. Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 7km di coda in direzione di Napoli. Lo scrive in una nota l’Anas.