A1 Roma Sud, entrata San Cesareo chiusa da mercoledì

Roma – Sulla Diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledi’ 6 alle 5 di martedi’ 19 maggio, in modalita’ continuativa, sara’ chiusa l’entrata della stazione di San Cesareo, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud, o alla stazione di Valmontone, sulla A1 Milano-Napoli.