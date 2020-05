Roma – Sulla Diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdi’ 29 alle 6 di sabato 30 maggio, sara’ chiusa l’uscita della stazione di San Cesareo, per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Monteporzio Catone, sulla stessa Diramazione Roma sud.