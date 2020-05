A1, venerdì notte chiuso tratto Settebagni-Raccordo

Roma – Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21 di venerdi’ 22 alle 5 di sabato 23 maggio, sara’ chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. Grande Raccordo Anulare di Roma, verso Roma. Nella stessa notte, ma con orario 20-5 non si potra’ usufruire dell’area di servizio “Salaria ovest” situata all’interno del tratto chiuso. In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.