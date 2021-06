Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di oggi e domani (giovedì 3 e venerdì 4 giugno), con orario 22-6, sarà completamente chiusa la stazione di Maccarese-Fregene, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra.