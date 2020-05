A12 Roma-Civitavecchia, da lunedì nuove chiusure notturne stazione Maccarese

Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per eseguire verifiche tecniche sul sottovia di svincolo, previste in orario notturno, sara’ chiusa la stazione di Maccarese-Fregene, nei seguenti giorni e con le seguenti modalita’: in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia, dalle 22 di lunedi’ 11 alle 6 di martedi’ 12 maggio; in entrata verso Roma e Civitavecchia, dalle 22 di martedi’ 12 alle 6 di mercoledi’ 13 maggio. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Torrimpietra.