A12 Roma-Civitavecchia, riaperto tratto tra Cerveteri e Santa Severa

Roma – Sull’A12 Roma-Civitavecchia e’ stato riaperto il tratto compreso tra Cerveteri-Ladispoli e S. Severa e in direzione Civitavecchia, precedentemente chiuso per un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 35. Resta chiuso il tratto, in direzione Roma, tra S. Severa e Cerveteri-Ladispoli per consentire al personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, di terminare le operazioni di ripristino del piano stradale. Agli utenti diretti verso Roma, dopo l’uscita a S. Severa, consigliamo di proseguire lungo la viabilita’ ordinaria SS1 Aurelia e rientrare Cerveteri-Ladispoli. Lo scrive in una nota Autostrade.