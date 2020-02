Roma – Sono 7 i km di code sul Tratto Urbano della A24 in entrata a Roma dal Grande Raccordo Anulare alla Tangenziale est per traffico molto intenso. Code anche nel senso di marcia opposto, in uscita da Roma, da via Raffaele Costi al Grande Raccordo Anulare con difficolta’ di immissione. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’.