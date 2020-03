Da Accademia San Luca #DaiUnSegno, fondi a Protezione Civile

Roma – L’Accademia Nazionale di San Luca si fa portavoce della comunita’ degli artisti italiani (pittori, scultori, architetti e fotografi) e in questa situazione di estrema emergenza promuove e organizza #DaiUnSegno, la campagna di raccolta fondi a favore della Protezione Civile. Non solo gli accademici, ma anche moltissimi altri artisti, Archivi e Fondazioni hanno risposto alla chiamata, mettendo al servizio la propria fantasia e creativita’ testimoniando la presenza fattiva dell’arte nella nostra societa’.

Figure note e giovani insieme, piu’ di cento finora, ma la lista non e’ ancora completata e lo sara’ nel giro di un paio di giorni. Fra questi Stefano Arienti, Gianfranco Baruchello, Elisabetta Benassi, Thomas Braida, Paolo Canevari, Gianni Dessi’, Alberto Garutti, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Giulio Paolini, Maurizio Nannucci, Pietro Ruffo, Marco Tirelli, Grazia Varisco, Gilberto Zorio. (Elenco aggiornato: https://www.accademiasanluca.eu/it/news/id/3316/-strong-daiunsegno -br-raccolta-fondi-a-favore-della-protezione-civile-strong-).

Ogni artista realizza un’opera abbinata a un numero che corrisponde a una quota del valore di 50 euro acquistabile da oggi, venerdi’ 27 marzo, e fino al 1 maggio 2020, tramite versamento bancario. Il sorteggio verra’ effettuato nella sede dell’Accademia, pubblicamente e in presenza di un notaio, nella settimana seguente il 1 maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria) e consistera’ nell’abbinamento casuale fra due serie di numeri. #DaiUnSegno e’ una campagna in cui i numeri dei sottoscrittori crescono e si moltiplicano, coinvolgendo amici che a loro volta coinvolgono i loro amici, innestando una reazione a catena benefica che ha l’obiettivo finale di contribuire all’arresto della diffusione del COVID-19. E come sottolinea Francesco Cellini, presidente dell’Accademia, “questa iniziativa da’ ai partecipanti la possibilita’ di accedere, in un periodo cosi’ oscuro, a una piccola luce: un’opera d’arte, un tassello del nostro patrimonio che e’ anche la testimonianza della perenne necessita’ di bellezza”.

INFORMAZIONI – Email: accademiasanluca@accademiasanluca.it | Sito: www.accademiasanluca.eu. Facebook: @accademiasanluca | Instagram: @accademiadisanluca. REGOLAMENTO – Come partecipare a #DaiUnSegno: versando una o piu’ quote di 50 euro tramite bonifico bancario al conto corrente dedicato, intestato all’Accademia Nazionale di San Luca: IBAN IT52K 01030 03200 00000 9007632. Causale: #Dai Un Segno. Specificando obbligatoriamente i dati essenziali per essere ricontattati (nome, cognome, recapito telefonico o e-mail). Entro il 1 maggio 2020. Si consiglia di conservare la ricevuta del bonifico. L’intera cifra raccolta sara’ devoluta alla Protezione Civile per la lotta al Coronavirus.

COME AVVIENE IL SORTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE OPERE – Il sorteggio verra’ effettuato nella sede dell’Accademia, pubblicamente e in presenza di un notaio, nella settimana seguente il 1 maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria). Il sorteggio consistera’ nell’abbinamento casuale fra due serie di numeri. La prima serie e’ data da un numero progressivo assegnato alle opere, la seconda serie e’ data dal numero progressivo assegnato a ciascuna quota versata, secondo l’ordine temporale del versamento. Il sorteggio proseguira’ finche’ tutte le opere saranno assegnate. L’Accademia Nazionale di San Luca entro il 20 maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria) si fara’ carico delle modalita’ di recapito delle opere ai sottoscrittori sorteggiati.