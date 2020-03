Accesso garantito a dipendenti con sede in Campidoglio

Roma – Oltre agli assessori e alla sindaca, in Campidoglio da domani sara’ comunque garantito l’accesso ai dipendenti capitolini la cui sede lavorativa e’ all’interno di Palazzo Senatorio. Lo prevede la nuova circolare firmata oggi da Marco Cardilli, vicecapo di Gabinetto della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sospende l’accesso a Palazzo Senatorio per tutti i dipendenti capitolini e non con sede non all’interno del palazzo.