Roma – “In relazione al fuori servizio programmato per domani, mercoledi’ 11 marzo 2020, in alcun zone del IV Municipio del Comune di Roma, Acea Ato 2 comunica che, per motivi di natura tecnica, i lavori di manutenzione straordinaria in programma sono annullati e saranno riprogrammati a data da destinarsi”. È quanto si legge in una nota di Acea.