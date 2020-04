Acea: nella notte tra lunedì e martedì stop acqua in alcune zone

Roma – Acea Ato 2 rende noto che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte, urgenti e improcrastinabili, correlati a lavori di riqualificazione urbana della Capitale, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune strade del Comune di Roma. Per limitare i disagi ai cittadini Acea Ato 2 svolgera’ i lavori nel corso della notte tra lunedi’ e martedi’ prossimi. In particolare, dalle 20 di lunedi’ 20 aprile alle 08 di martedi’ 21 aprile si verificheranno mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: piazza Venezia; via Cesare Battisti; via dei Fornari; vicolo di San Bernardo; via di Sant’eufemia; piazza dei Santi Apostoli; via del Mancino; via del Corso; vicolo del Piombo; via IV Novembre; via della Pilotta: via delle Tre Cannelle; via dei Fori Imperiali (tratto antistante Foro Traiano). Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi, per tutta la durata della sospensione idrica, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: via IV Novembre, angolo via Santa Eufemia, Largo Magnanapoli. Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione e’ possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.