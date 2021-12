Acer Roma, Rebecchini: Roma va verso ciò che chiede il mercato

Roma – “Roma va verso il lusso? No, la città va dove il mercato chiede. Bisogna indirizzarlo il mercato, non bloccarlo. Ma non c’è solo il lusso. Chi costruisce oggi non lo fa solo per il lucro ma sta molto attento anche all’ambiente, al territorio e al luogo.”

“Con immobili a misura d’uomo e con servizi accessibili. Questo per tutte le categorie. Quindi alloggi ed uffici più belli sostenibili e con più servizi”. Così il presidente dell’Ance Roma-Acer, Nicolò Rebecchini, nel corso di un’intervista con l’agenzia Dire.