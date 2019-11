Acli: domenica partita calciotto per ragazzi con disabilità cognitive

Roma – Domenica 1 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, presso i campi dell’Usd Centocelle, viale della Primavera 64, a Roma, si terra’ la IV edizione della ‘Giornata mondiale della disabilita’ di calciotto’ promossa da Il Ponte Onlus con il patrocinio dell’Us Acli di Roma e provincia. La manifestazione prevede un quadrangolare con 4 squadre speciali composte da ragazzi con disabilita’ cognitiva che vanno dai 25 ai 45 anni.

Le formazioni che scenderanno in campo sono l’Asd Il Ponte onlus squadra A e B, la Polisportiva De Rossi, Asd Villa Costanza e Insuperabili Reset Accademy. Giunta alla IV edizione questa manifestazione, organizzata da Gianni Fiorelli, ha come scopo alla vigilia della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilita’ 2019, che si celebrera’ martedi’ 3 dicembre quello di utilizzare lo sport come importante strumento di integrazione ed inclusione di tutte le persone, tra cui quelle con disabilita’, facendo loro conoscere il proprio corpo in tutte le potenzialita’, ponendolo in un’ottica positiva da valorizzare e far esprimere e non come ostacolo e impedimento.

“Lo sport- spiega Luca Serangeli, presidente Us Acli Roma- e’ certamente uno strumento efficace di integrazione di solidarieta’ e per questo, come ogni anno l’Us Acli Roma, ha voluto dare il patrocinio a questa importante manifestazione sportiva che coniuga il calcio con l’integrazione”. “Questo torneo- racconta Stefania Firrincielli, presidente de Il Ponte onlus- ogni anno vuole essere la dimostrazione che, volendo, si possono raggiungere dei grandi obiettivi sportivi con i ragazzi con disabilita’ cognitive. Infatti, con le loro famiglie abbiamo deciso di puntare sul calcio, sulla danza e il ballo per offrire loro un’opportunita’ d’integrazione e di sano divertimento”.