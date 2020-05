Acli: iscrizioni aperte per nuovo Cantiere dedicato a giovani

Roma – Sono aperte da oggi le iscrizioni per la nuova edizione di “Generiamo Lavoro: un cantiere aperto”, il percorso che mette al centro il lavoro dignitoso coniugando valori e strumenti concreti promosso dalle dalle ACLI di Roma e dalla Pastorale Sociale della Diocesi di Roma, e in collaborazione con Cisl di Roma Capitale e Rieti, Mcl Roma, Mlac Lazio, AC Roma, UCID Roma, Confcooperative Roma e Centro Elis. La terza edizione si avvale della collaborazione e del sostegno della Camera di Commercio di Roma. L’itinerario formativo gratuito e’ rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni e prendera’ ufficialmente il via il 3 giugno prossimo.

Gli incontri si terranno online, tramite un’apposita piattaforma. I giovani che desiderano approfondire il programma del percorso possono visitare la sezione appositamente dedicata, all’interno del sito www.acliroma.it, dove inoltre, potranno compilare il form di iscrizione. Per maggiori informazioni e’ possibile a contattare il numero 3420720415 o inviare un’email a generiamolavoro@gmail.com. Il Cantiere Generiamo Lavoro e’ un itinerario formativo e informativo, che si pone l’obiettivo di rimettere al centro il lavoro dignitoso, quale perno di cittadinanza e sviluppo integrale della persona e fornire ai ragazzi un kit che faciliti il loro ingresso nel mondo del lavoro ed affrontare con maggiore sicurezza il proprio futuro professionale in un tempo in cui questo risulta particolarmente difficile.

Il Cantiere si articola in 11 appuntamenti e fara’ leva sull’eccellenza e il know-how di ogni organizzazione aderente. In programma webinar, laboratori, testimonianze, work experience, simulazione di colloqui di lavoro, elaborazione curriculum e focus group. Le lezioni saranno arricchite dalla presenza di diversi esperti del settore pronti a condividete tutta la propria esperienza per offrire agli iscritti una visione a trecento sessanta gradi sul mondo del lavoro. Particolare attenzione sara’ riservata allo sviluppo delle soft skill (competenze traversali), una vera e propria marcia in piu’ essenziale in qualsiasi contesto lavorativo.

“Il Cantiere Generiamo Lavoro- dichiara Lidia Borzi’, presidente delle ACLI di Roma e provincia- e’ un frutto concreto che nasce dal lavoro di rete capace di valorizzare le eccellenze e le complementarieta’ delle tante realta’ che ci hanno creduto creando cosi’ un importantissimo effetto moltiplicatore. In questo momento cosi’ difficile a seguito dell’emergenza sanitaria il mercato del lavoro e’ diventato ancora piu’ difficile da affrontare. Ma e’ assolutamente vietato scoraggiarsi. Noi vogliamo fare la nostra parte mettendoci al fianco dei giovani, per formarli e aiutarli a tracciare il loro futuro professionale, preparando un bagaglio “unico” con dentro tutti i valori, gli strumenti e le coordinate giuste per affrontare con fiducia il loro viaggio nel lavoro”.

“Il lavoro- aggiunge Don Francesco Pesce, incaricato per il servizio della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Roma- e’ un fattore determinante nella fase di ripartenza e dobbiamo guardare con fiducia al futuro.La Chiesa ricorda di non dimenticare il contesto sociale in cui il lavoratore, la singola impresa vivono; bisogna porre rimedio alla esclusione dal sistema di troppe pietre scartate una esclusione profonda non piu’ tollerabile. Per questo dobbiamo tornare a cui che dice la Laudato si: L’obiettivo e’ […] di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo (LS, n. 19). Prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale e’ una espressione commovente e straordinaria; e’ una vocazione, la nostra; e’ servire l’uomo concretamente, e’ per noi cristiani partecipare al Mistero Pasquale”.