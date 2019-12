Acli Roma: auguri a Papa Francesco, luce nostro impegno accanto agli ultimi

Roma – “Grazie Papa Francesco per averci illuminato lo sguardo, aiutandoci a mettere a fuoco la necessita’ di incontrare e sostenere le fragilita’. Ti auguriamo di essere ancora a lungo la luce che ci guida per aiutarci ad essere la “carezza di Dio” al fianco degli ultimi”. Sono queste le parole di ringraziamento che le ACLI di Roma e provincia, attraverso una cartolina di auguri, rivolgono a Papa Francesco, in occasione del suo compleanno che ricorre domani, 17 dicembre. “Vogliamo- dichiara Lidia Borzi’, presidente delle ACLI di Roma e provincia- ringraziare con tutto il nostro cuore il Santo Padre per il suo alto Magistero di questi anni. La cartolina e’ un gesto simbolico, che vuole rappresentare il grande dono che Francesco ci ha fatto dall’inizio del suo pontificato: ampliare la visuale del nostro sguardo per mettere a fuoco con maggiore precisione la necessita’ di incontrare gli ultimi, di andare verso di loro, soprattutto nelle periferie esistenziali e geografiche, cosi’ da riconoscere le loro fragilita’ e quindi tentare di fare tutto il possibile per sostenerle. È un impegno che come ACLI di Roma cerchiamo di portare avanti quotidianamente, lasciandoci sempre ispirare dal nostro Pontefice”.