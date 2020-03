Acli Roma, CAF e Patronato: Coronavirus, informazioni su decreto ‘Cura Italia’

Info sulle misure economiche del Governo per aiutare le famiglie in difficoltà

Roma – I servizi di Caf e Patronato delle Acli di Roma e provincia sono attivi via mail e via telefono anche in questi giorni di difficoltà legati all’emergenza Coronavirus. Inoltre, e’ stata attivata un’apposita pagina web (https://www.acliromaservizi.it/decreto-cura-italia-covid19/) per permettere a tutti di leggere le principali misure economiche adottate dal Governo con il decreto ‘Cura Italia’.

La pagine contiene tutte le informazioni per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e professionisti, piccole e medie imprese, datori di lavoro, e sulle sospensioni dei pagamenti. Gli esperti delle Acli sono comunque disponibili allo 065708730 e roma@acliservice.acli.it (per il Caf) e 0657087052 e roma@patronato.acli.it (per il Patronato).

“Sono giorni di enorme difficoltà- spiega Lidia Borzi’, presidente delle Acli di Roma aps- e tante persone cercano aiuto per capire cosa sta succedendo. Molti nostri servizi sono attivi, seppur rispettando tutte le norme di sicurezza e tutte le misure disposte dal Governo, ad esempio quelli di spesa a domicilio, recupero di frutta e verdura per le fasce più deboli o alcune consulenze online. Soprattutto, abbiamo ricevuto tante segnalazioni di persone che hanno necessita’ di comprendere meglio le misure adottate con il decreto ‘Cura Italia’. Per questo abbiamo pensato di attivare questa pagina web che fornisce risposte immediate, e di lasciare i nostri operatori reperibili attraverso il telefono o la mail. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze per contribuire, insieme a tante altre organizzazioni sociali, ad aiutare la nostra citta’ a superare l’emergenza e speriamo di ritornare alla normalità il più presto possibile”.