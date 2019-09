Acqua Pubblica, M5S Tarquinia raccoglie le firme per uscire da Talete Spa e tornare a gestione diretta

Roma – Il M5S di Tarquinia aderisce alla raccolta firme promossa dal Coordinamento Comitati per l’Acqua Pubblica della provincia di Viterbo, ed invita i cittadini a venire a firmare al banchetto che si terrà il giorno sabato 28 settembre a piazza Cavour a Tarquinia, dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle 19.

Come tutti ormai sanno, ci battiamo per la gestione pubblica del servizio idrico da anni, e siamo stati l’unica forza politica ad opporci fattivamente al passaggio a Talete Spa, avvenuto sotto l’amministrazione PD a Giugno del 2016.

Oggi fortunatamente molti cittadini e anche alcuni politici che all’epoca erano favorevoli al passaggio del servizio idrico a Talete, sembrano aver cambiato idea sull’argomento, e finalmente hanno sposato questa battaglia per l’acqua pubblica che portiamo avanti con costanza dal 2015.

Il prossimo mese tutte le firme raccolte nella provincia di Viterbo verranno presentate al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con la richiesta di attuare la famosa legge di iniziativa popolare n. 5/2014 che prevede la gestione diretta dei Comuni (o Consorzi) del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto dei milioni di italiani che hanno votato il Referendum sull’Acqua del 2011 con cui è stato sancito che l’acqua è un bene di tutti. Vi aspettiamo!