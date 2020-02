Acquario Eur, incontro Cafarotti-proprietà: apertura entro 2020

Roma – Un incontro “costruttivo” quello di stamattina tra Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale e la proprieta’ di Acquario di Roma. “La societa’ concessionaria dell’Acquario mi ha illustrato gli sviluppi del progetto Sea Life all’Eur, che si e’ evoluto e ingrandito rispetto alla sua versione originaria. Un progetto all’insegna di sostenibilita’ e innovazione, che coinvolge enti, universita’, centri di ricerca, Marina Militare, Guardia Costiera, Lega Navale”, ha spiegato Cafarotti all’agenzia Dire.

Una “messa a sistema di risorse che dara’ vita a un centro di divulgazione tecnologico, votato alla tutela dell’ambiente marino e alla diffusione dell’avanguardia scientifica di settore secondo la formula dell’edutainment”. Per l’ingegner Domenico Ricciardi, di Acquario di Roma, si tratta di “un grande sogno che dopo tanti anni sta diventando realta’, perche’ tutti puntiamo a far tornare Roma Capitale del Mediterraneo. Per l’apertura, ce la faremo entro fine anno”. Quest’opera, ha poi concluso Cafarotti, “e’ in linea con le nostre policy di turismo sostenibile e di qualita’. Ci impegneremo a supportarli per accelerare i tempi di realizzazione, affinche’ si possa aprire il prima possibile. Presto visiteremo la struttura, per vedere il work in progress”.