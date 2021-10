Acquaroli: mi auguro Roma torni Capitale straordinaria

Roma – In vista del ballottaggio a Roma “non voglio fare previsioni, ma faccio un auspicio: che Roma cambi passo e torni a essere la Capitale straordinaria che può guidare l’Italia intera a una riscossa importante per esaltarne le bellezze, la storia e la competitività”. Lo ha detto all’agenzia Dire il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine dell’inaugurazione di una mostra a piazza di San Salvatore in Lauro, a Roma. (Agenzia Dire)