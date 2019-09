Ad Ama: in bilancio 2018 cancellati 18 mln crediti cimiteri

Roma – I 18 milioni di crediti cimiteriali vantati da Ama verso Roma Capitale con ogni probabilita’ saranno cancellati nel bilancio 2018, mentre per ora (nella nuova versione del progetto di bilancio 2017) sono stati messi come fondo rischi sul patrimonio netto, come fece il vecchio cda della municipalizzata poi defenestrato dalla sindaca Virginia Raggi. L’ad di Ama, Paolo Longoni, nel corso di un’audizione in commissione capitolina Trasparenza ha spiegato che “la strada individuata per ora e’ lasciare questa situazione dei crediti neutrale e, dopo il confronto con Roma Capitale, nel bilancio 2018 cancellare completamente dal bilancio questi crediti, probabilmente non supportati da un titolo giuridico corretto”. Per quanto riguarda il fatto che questo cda abbia appostato per ora i 18 mln in un fondo rischi sul patrimonio netto, diminuendolo, Longoni ha chiarito che “l’interpretazione e’ che si tratti di crediti frutto di errori nei bilanci precedenti che risalgono dal 2009 al 2014. Questi crediti, nemmeno rappresentati da fatture in massima parte e interpretati come frutto di errori da correggere sia nella precedente versione di bilancio sia in quella attuale, sono portati direttamente a rettifica del patrimonio netto e non del risultato di esercizio. Quindi non vanno ad aumentare la perdita dell’anno ma diminuiscono il patrimonio netto della societa’ perche’ ritenute perdite degli anni precedenti. L’intervento su questi crediti, avendoli percepiti fine errori dal 2009 al 2014, e’ stato quello di dire che se non vi fossero stati questi crediti, il risultato nel 2009 non sarebbe stato 10 ma 8 ma siccome quel 10 del 2009 ha aumentato il patrimonio, si interviene direttamente sul patrimonio diminuendolo”. Longoni ha anche specificato che “non condivido questa interpretazione fino a quando non ci sara’ un analitico confronto con gli uffici di Roma Capitale, che non abbiamo completato, che dica che questi crediti non sono da accantonare come rischio ma da svalutare completamente, portandoli a incidere sul conto economico”.