Ad Ama: bilancio 2018 pronto ma influenzato verso segno meno

Roma – Se l’assemblea dei soci di Ama, fissata per il 27 settembre e per il 2 ottobre, dovesse approvare il bilancio 2017 “abbiamo gia’ pronto sostanzialmente anche il bilancio 2018 ed entro novembre passerebbe anche questo per l’approvazione”. Lo ha detto in commissione capitolina Trasparenza l’ad di Ama, Paolo Longoni. Il quale ha evidenziato i due aspetti negativi che influenzeranno il progetto di bilancio 2018: “Il primo fatto che il bilancio 2018 dovra’ recepire e’ l’esito dei provvedimenti di rottamazione, su cui si sta lavorando duro, per capire quanto svalutare ulteriormente dei vecchi crediti Tari; poi c’e” la svalutazione che riviene dal l’incendio del tmb Salario ma mancano la quantificazione dei costi di bonifica e del risarcimento assicurativo. Questi due temi ci fanno pensare che anche il bilancio 2018 sara’ influenzato da un valore piu’ verso il meno che verso il piu’. Questo valore ce l’ho in testa ma non lo dico”.