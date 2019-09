Ad Ama: perdite bilancio 2017 non ricadranno su cittadini

Roma – Il cda di Ama un mese fa ha approvato il nuovo progetto di bilancio 2017 che prevede una chiusura di esercizio in perdita di 137 milioni, soprattutto per via della svalutazione per circa 100 milioni del compendio del Centro Carni. Tuttavia l’amministratore delegato della municipalizzata, Paolo Longoni, in commissione capitolina Trasparenza ha sottolineato che “questa perdita di bilancio non avra’ nessun riflesso sui cittadini di Roma, non impattera’ sul loro portafogli, perche’ il margine operativo della societa’ resta positivo e tutte queste diminuzioni di valore derivano da svalutazioni. Ama ha un patrimonio netto sufficientemente capiente per assorbire la perdita senza chiedere l’intervento del socio. E’ chiaro che diminuisce il valore dell’azienda ma non richiede risorse e l’azienda si rivalorizzera’”. Oltre alla svalutazione del Centro Carni le altre perdite sono relative da una parte a un contenzioso col Consorzio Cns a fronte del quale “ci sono domande giudiziali per 45 milioni che, una volta esaminate, ci hanno indotto a ritenere che ci sia un rischio, censito a bilancio, di almeno 11,5 milioni”, e dall’altra c’e’ stata “una piu’ corretta valutazione dei crediti vantati dai cittadini per la Tari che ci ha portato a svalutare ulteriormente i crediti per ulteriori 18 milioni”.