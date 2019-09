Ad Ama: serve spending review, spendiamo troppi milioni in affitti

Roma – “Ama in un anno paga molti milioni di euro in locazioni passive” e anche per questo secondo l’ad, Paolo Longoni, ascoltato in commissione capitolina Trasparenza, nella municipalizzata “vanno fatti interventi di spending review, di accertamento dei siti, forse troppi, in cui tiene le sue cose e svolge le sue attivita’, e di recupero di valore che si e’ disperso e va ritrovato”. Ad esempio “Ama ha 56.467 cassonetti in citta’. Per avere questo numero ho dovuto fare tremare i vetri”, e possiede “2.578 cassonetti di scorta, sparsi in siti, con i quali riesce a supplire alle sostituzioni: 561 di questi sono in corso di riparazione. Mentre oltre 1migliaio vanno rottamati e dismessi e questi occupano aree su cui si paga l’affitto”. Sempre a proposito di cassonetti, Longoni ha spiegato perche’ l’Ama ha bloccato la gara per acquistare 12 mila contenitori: “Riteniamo che intanto sia necessario censire il patrimonio che c’e’, e poi acquistare 12mila cassonetti, che e’ un impegno poliennale, nella previsione di quale strategia? Se sogno entro due anni di togliere cassonetti dalle strade, 12mila cassonetti sono troppi”.