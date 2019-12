Ad Fiera di Roma: mai visto un camion Ama in tre anni

Roma – “Ogni anno produciamo 700/800 tonnellate di rifiuti, che gestiamo da soli con le societa’ private pagando 500 euro a tonnellata. In tre che sono amministratore delegato non ho mai visto un camion dell’Ama”. Cosi’ l’ad di Fiera di Roma, Pietro Piccinetti, nel corso di una conferenza stampa in cui e’ stato presentato l’accordo tra Acea e Fiera di Roma per la fornitura di un impianto di compostaggio di che consentira’ di trasformare sul posto in fertilizzante tutti i rifiuti organici prodotti dalla Fiera.