Adm, consegnato laboratorio chimico mobile

Roma – In occasione della giornata di presentazione del Libro Blu documento che raccoglie gli esiti dell’attività effettuata lo scorso anno da ADM l’Ufficio Antifrode dell’Agenzia ha consegnato alla Direzione Terrioriale per il Lazio e l’Abruzzo il Laboratorio Chimico mobile, destinato alla struttura di Roma.

Il Laboratorio Chimico di Roma, che ha sede in via Carucci, rappresenta l’organo di consulenza tecnica degli uffici dipendenti dalla Direzione Territoriale per il Lazio e l’Abruzzo-DT IV. Il Laboratorio è specializzato nell’analisi dei prodotti petroliferi, industriali, tessili, e della qualità dell’olio di oliva.

La struttura mobile permetterà di svolgere capillarmente e direttamente sul territorio le analisi, con particolare riguardo a quelle sui carburanti, velocizzandone gli esiti in maniera importante, certificando quindi tempestivamente e sul posto il prodotto e assicurando, in tal modo, alle imprese e ai cittadini, la qualità e la legittimità del carburante erogato.

Il Laboratorio mobile rappresenta quindi evoluzione decisiva dell’Agenzia nell’innovazione dei processi, garantendo il contrasto all’illegalità nelle sempre più diffuse frodi sui prodotti energetici.