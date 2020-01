Adr: a Fiumicino applicati protocolli previsti

Fiumicino – “Questa mattina abbiamo assistito il volo proveniente da Wuhan secondo le procedure e i protocolli che erano stati concordati con il ministero della Salute. Tutto si e’ svolto secondo quanto previsto e l’aeroplano e’ stato rilasciato per il servizio dell’Autorita’ sanitaria. Fin dall’inizio di questo mese, quando sono emerse notizie, sempre tramite il canale ufficiale del ministero della Salute, su questa possibile diffusione di un virus da Wuhan il ministero della Salute ha dato tutte le prescrizioni del caso a noi gestori dell’aeroporto e questi accorgimenti sono stati seguiti in maniera molto attenta”. Cosi’ Ivan Bassato, direttore Airport management di Aeroporti di Roma, a proposito del volo arrivato questa mattina alle 4.50 da Wuhan.

Al loro arrivo, i 202 passeggeri hanno seguito le procedure sanitarie disposte dal ministero della Salute e attivate da Aeroporti di Roma. A proposito dello stato di salute dei passeggeri, Bassato ha tenuto a dire che “sono informazioni che devono essere commentate scientificamente dal ministero della Salute, se lo ritiene. Posso dire- ha aggiunto- che la procedura del canale sanitario e’ andata secondo quanto previsto. È una struttura che l’aeroporto ha da alcuni anni, progettata e realizzata da noi su indicazione e sugli standard tecnici prescritti dal ministero della Salute ed e’ una infrastruttura che e’ stata predisposta a suo tempo proprio per trattare casi come questo. Oggi l’abbiamo attivata e questa e’ la prima volta in cui la struttura e’ stata usata nello scenario della possibile diffusione di questo virus”.

Il protocollo, ha spiegato, “prevede tutta una serie di misure di prevenzione e di protezione a maggiore tutela dei passeggeri, del Paese e dei lavoratori. Ogni soggetto coinvolto nell’operazione di assistenza del volo ha le proprie istruzioni. In particolar modo il canale sanitario prevede la possibilita’ che i passeggeri vengano sbarcati all’interno di questa struttura che e’ decentrata rispetto ai terminal vengano valutati dal punto di vista medico. Ci sono degli scanner termici e due corridoi attrezzati con questo tipo di dispositivi di ultima generazione e se vengono riscontrate delle anomalie i passeggeri hanno un canale dedicato e differenziato sempre separatamente da qualsiasi altro flusso di traffico all’aeroporto di Fiumicino”.