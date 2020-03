Adr: a Fiumicino nuova riduzione operatività terminal

Roma – Aeroporti di Roma informa di aver predisposto un ulteriore piano di ridimensionamento dell’operativita’ dei terminal passeggeri di Fiumicino. A partire da venerdi’ 27 marzo, tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza e la riconsegna bagagli verranno effettuati al Terminal 3, con le seguenti modalita’: il Molo B sara’ riservato ai voli nazionali e Schengen e il Molo D a quelli Extra Schengen. Non sara’ invece piu’ utilizzata l’Area di Imbarco E. La decisione, che segue la chiusura del Terminal 1 del 17 marzo scorso, si e’ resa necessaria a causa delle molteplici cancellazioni di voli da e per l’Italia annunciate da molte compagnie aeree che hanno provocato un crollo del traffico aereo, ridottosi, nelle ultime due settimane, del 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I terminal passeggeri dello scalo di Fiumicino riprenderanno ad operare regolarmente non appena sara’ superata l’attuale fase di emergenza. Lo comunica in una nota Aereoporti di Roma.