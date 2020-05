Affitti sale, da Commissione sì a fondo perduto

Roma – La commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Pasquale Ciacciarelli (Lega), ha approvato all’unanimita’ la delibera di Giunta che prevede un contributo del 40% a fondo perduto per gli affitti delle sale cinematografiche del Lazio rimaste chiuse a causa dell’emergenza coronavirus. “Abbiamo ritenuto di approvare il testo all’unanimita’- ha spiegato Ciacciarelli all’agenzia Dire- perche’ e’ una misura importante a favore degli esercenti. Sono stati approvati anche tre emendamenti che ho presentato per sburocratizzare la richiesta che quindi si puo’ fare con una semplice autocertificazione e successivamente sara’ la pubblica amministrazione ad accertare i requisiti”. Adesso il testo tornera’ in Giunta e venerdi’ “se siamo bravi verra’ approvata”.

La seduta, a cui hanno preso parte Lega e Pd, mentre il Movimento Cinque stelle era assente, ha riportato Ciacciarelli alla Dire, era la prima a riunirsi fisicamente alla Pisana, “rispettando tutte le norme di protezione e distanziamento sociale”. A questo proposito, Ciacciarelli ha tenuto a dire che “era necessario mandare un messaggio chiaro ai cittadini: le istituzioni ci sono e lavorano, al pari di medici, infermieri, farmacisti, operai, e tutte le altre categorie professionali, per loro, per una grande regione, per valorizzare ancor di piu’ il brand Lazio”.