Agag: felici di essere ancora qui, puntiamo a 35.000 spettatori per questa edizione

Roma – “E’ un grande piacere essere qui, siamo superfelici. Sono convinto che avremo un grande spettacolo a Roma per il secondo anno della nostra collaborazione con la citta’”.

Cosi’ il presidente e fondatore di Formula E, Alejandro Agag, nel corso della presentazione dell’E-Prix di Roma, in programma il prossimo 13 aprile sul circuito cittadino dell’Eur.

“Quest’anno puntiamo ad avere 35mila spettatori, 5mila in piu’ rispetto allo scorso anno, e avviamo nuovi partner con cui dare vita a una legacy per la citta’”. Nel dettaglio, ha spiegato Agag durante la conferenza stampa ai Musei Capitolini, si trattera’ lasciare a Roma un patrimonio costituito da “colonnine e telecamere per la sicurezza, mentre puntiamo per i prossimi anni a incentivare lo sharing car elettrico e la circolazione di auto a guida autonoma: nei prossimi anni vogliamo fare una rivoluzione nelle nostre citta’”.

Agag ha poi ricordato che proprio nella sala dell’Esedra dei Musei Capitolini “abbiamo dato vita al sogno della Formula E: eravamo in questa sala con il sindaco Alemanno, oggi siamo contenti che il sogno si sia concretizzato con il sindaco Raggi.

Il secondo anno sara’ piu’ facile del primo- ha detto ricordando la scorsa edizione del gran premio elettrico- che gia’ e’ stato un grandissimo successo”.

Tante le novita’ del mondiale rispetto alla scorsa stagione: “Abbiamo festeggiato a Hong Kong la nostra gara numero 50, abbiamo dei nuovi piloti e grandi professionisti, uniti a squadre come Jaguar e Bmw, in grado di far crescere lo spettacolo grazie anche a una imprevedibilita’ pazzesca con sei gare e sei vincitori diversi finora”, ha concluso Agag.