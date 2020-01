Agenzia Mobilità: bando open bus, no scelte arbitrarie

Roma – “Il bando sugli open bus rispetta pienamente quanto previsto dal Piano generale del traffico urbano. Contrariamente a quanto riportato nei giorni scorsi da un organo di stampa, i percorsi non sono stati scelti in modo arbitrario ma rispondono alle azioni chiave indicate dal Pgtu e dal regolamento approvato nel marzo 2016 dal commissario straordinario con i poteri dell’Assemblea capitolina.”

“I capolinea sono stati dislocati in aree esterne al perimetro della Ztl Vam distribuendo gli itinerari e le linee in modo da servire tutti i poli turistici ancora non coperti e, soprattutto, con l’obiettivo di decongestionare il Centro. Basta considerare che oggi la quasi totalita’ degli operatori effettua servizio sulle stesse 8 fermate centrali, con notevoli affollamenti in corrispondenza delle fermate ed impatti diretti sia sulla sicurezza dell’utenza che sul funzionamento ordinario della citta’.”

“Lo scenario proposto da Roma Servizi per la Mobilita’ al Dipartimento Mobilita’ e Trasporti prevede invece un massimo di 5 operatori per ciascuna fermata, con instradamenti diversificati per conciliare, da un lato, l’esigenza di servire molteplici poli attrattori e, dall’altro, quella di garantire la sicurezza degli utenti e dei cittadini nelle aree circostanti.”

“Per mitigare gli attuali effetti di affollamento e congestione veicolare, in Centro sono stati previsti percorsi a sensi di marcia diversi e caratterizzati da una differenziazione delle fermate al servizio dei principali poli turistici. Va poi ricordato che sono disponibili sul mercato mezzi elettrici di piccole dimensioni, aperti e non, come quelli gia’ in uso da anni a Torino ed a Firenze. Questa tipologia di vetture e’ stata individuata per servire ambiti con caratteristiche urbanistiche ed architettoniche tali da sconsigliare o rendere impossibile l’utilizzo di mezzi ‘ordinari’.”

“Lungo la linea che dal Centro raggiungera’ Ostia e Ostia Antica, infine, viste le distanze e la tipologia di strade, sara’ in servizio un mezzo gran turismo extraurbano e non i mezzi aperti e/o elettrici previsti per il Centro. Il tempo di percorrenza stimato per questa linea, nel piano realizzato da Roma Servizi per la Mobilita’, sara’ compreso tra le 3 e le 4 ore. Tali valori sono stati stimati tenendo in considerazione sia le condizioni ordinarie del traffico veicolare sia la forte stagionalita’ che caratterizza le varie direttrici utilizzabili”. Cosi’, in una nota, l’Agenzia per la mobilita’ di Roma.