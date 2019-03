Aggredirono giornalisti de ‘L’Espresso’ al Verano: arrestati 2 militanti

Roma – “Sono stati arrestati questa mattina Giuliano Castellino e Vincenzo Nardulli per i fatti del Cimitero Verano, quando due giornalisti de ‘L’Espresso’, che avevano scattato foto a minorenni (parenti di alcuni militanti presenti alla cerimonia commemorativa), furono affrontati da Castellino e Nardulli”. Lo scrive su facebook Roberto Fiore, leader di Forza Nuova.

“Il video dell’evento- aggiunge- e’ stato visto da decine di migliaia di persone, che hanno potuto constatare che vi fu soltanto un’animata discussione. Esiste anche un rapporto della Digos, presente durante il diverbio, in cui si dichiara che non ci fu aggressione. Inoltre, i due giornalisti de ‘L’Espresso’, alla fine del confronto, riferirono di non voler denunciare, ma cambiarono idea non appena arrivati alla sede del giornale”.

Per Fiore si tratta “dell’ennesimo attacco contro Castellino, attivista forzanovista, che paga con il carcere o – come in questo caso – i domiciliari, la propria militanza radicale e senza compromessi. Con la temporanea assenza di Castellino non si blocchera’ l’attivita’ romana del movimento, che si stringe attorno al coordinatore romano, nonche’ dirigente nazionale. Forza Nuova convoca, quindi, una mobilitazione per sabato 30 marzo alle ore 16 in Piazza Scotti (sotto casa di Giuliano Castellino) per chiedere l’immediata liberazione di Castellino e Nardulli”.