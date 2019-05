Aggredisce anziana madre e le ruba anelli: in manette 41enne

Roma – “Aiutatemi mio figlio mi sta picchiando”. Questa la segnalazione di una anziana signora ricevuta dagli agenti del Reparto volanti e del commissariato Aurelio di Roma tramite il numero unico di emergenza al 112. Una corsa, quella dei poliziotti, per soccorrere la 75enne, in casa con il figlio tossicodipendente che la stava picchiando solo perche’ la donna aveva osato chiedergli dove fossero finiti tre anelli d’oro, nascosti dentro un piccolo bicchiere nella vetrina della camera da pranzo.

La donna ha cosi’ raccontato agli agenti che purtroppo episodi simili si erano gia’ ripetuti, ma che lei non aveva mai avuto il coraggio di denunciarli, sempre con la speranza che nel figlio ci fosse un ravvedimento. Per l’uomo, al termine dell’intervento degli agenti, si sono cosi’ spalancate le porte del carcere. Dovra’ rispondere davanti alla autorita’ giudiziaria del reato di maltrattamenti e lesioni. La 75enne medicata in ospedale e’ stata giudicata guaribile in 7 giorni.