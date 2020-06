Aggressione Enzo Salvi, Bordoni: bisogna fare chiarezza

Roma – “Il maltrattamento di animali e’ un crimine tra i piu’ odiosi, un’espressione di violenza gratuita di cui l’amico Enzo Salvi ha fatto purtroppo esperienza mentre tentava di difendere il suo pappagallo ammaestrato. L’attacco subito a colpi di pietre ad Ostia antica e’ un grave episodio sul quale e’ necessario fare chiarezza per evitare il ripetersi di casi simili; problemi mentali o no e’ uno scandalo che l’aggressore sia a piede libero nonostante sia stato identificato, un extracomunitario gia’ noto alle forze dell’ordine. Date le circostanze dell’evento, dell’ora e del luogo sarebbe potuto capitare a chiunque, e’ un problema di sicurezza per il territorio. Un forte abbraccio a Enzo Salvi”. Cosi’ in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni.