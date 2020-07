Aggressione razziale, Mattia: vicinanza a Beatrice Ion

Roma – “Esprimo totale vicinanza e sincera solidarieta’ alla giovane cestista Beatrice Ion, aggredita vicino alla sua casa di Ardea per futili motivi con insulti a sfondo razziale. Sono molto preoccupata del frequente verificarsi di episodi di questo genere, che condanno e stigmatizzo con fermezza e la mia speranza e’ che i colpevoli siano presto individuati. Non sara’ certo questo a fermare l’ascesa della nostra promessa del basket in carrozzina e, anzi, mi auguro che riesca a sfruttare anche questo vergognoso episodio per crescere ancora piu’ forte e tenace. Noi tutti, nel contempo, come ha fatto la famiglia Ion, dobbiamo sempre denunciare gli episodi di razzismo, che sono frutto di ignoranza e inaccettabile cattiveria. Un Paese civile come il nostro non puo’ ammettere atti vili come questi e deve fermare con tutti i mezzi il clima di odio e di violenza”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari Opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio.