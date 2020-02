Aggressione taxi, Aurigemma: questioni sicurezza vanno affrontate

Roma – “La notizia riportata dalla stampa dell’aggressione nei confronti di un tassista in zona Montespaccato a Roma rappresenta un episodio sconcertante e incomprensibile, che condanniamo con assoluta fermezza. Nell’esprimere la nostra massima solidarieta’ e vicinanza al conducente, auspichiamo si affronti quanto prima la questione sicurezza anche in tale settore, in modo incisivo e concreto, al fine di scongiurare ed evitare che si ripetano questi tristi atti di violenza, totalmente ingiustificata e inaccettabile”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma.