Agnello: attività Aula garantita grazie a M5S

Roma – “Nessuno avrebbe scommesso un cent, eppure l’amministrazione M5S sta affrontando anche questo momento particolare delle nostre vite, scardinando vecchi prototipi e mentalita’ vetuste. Abbiamo spinto affinche’ le Assemblee capitoline e le commissioni venissero tenute in videoconferenza per rispettare tutti i cittadini: uno sforzo incredibile fatto dagli uffici di Roma Capitale, dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea capitolina, da tutti i tecnici che hanno permesso che l’azione politica al governo di Roma vada avanti”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del M5S, Andrea Agnello. “Ricordiamo anche che questa amministrazione ha dato impulso fin da subito al lavoro agile esteso a tutti i dipendenti di Roma Capitale, meta raggiunta con successo ma impensabile solo pochi giorni fa. Una scommessa vinta che rimarra’ tesoro per il futuro, una grande esperienza che aiutera’ le future amministrazioni”, conclude Agnello.