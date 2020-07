Agnello: rifatto manto stradale via del Circo Massimo

Roma – “Via del Circo Massimo entra in ‘Strade nuove’. L’intervento, a cura del Dipartimento Simu (Lavori Pubblici), ha riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione mediante la posa di un nuovo binder di 7 cm piu’ il tappetino di usura di 3 cm. In totale l’intervento ha riguardato 15000 metri quadrati; realizzata anche la segnaletica orizzontale. Sono invece in corso di sistemazione le bocche di lupo per la ricezione delle acque piovane”. E’ quanto ricorda su Facebook la presidente della commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, Alessandra Agnello.