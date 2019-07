Agnello: siamo al lavoro per riaprire via Bonn entro autunno 2020

Roma – “Nell’odierna commissione Lavori Pubblici abbiamo sottolineato come, nell’ultima variazione di Bilancio, Roma Capitale abbia stanziato ben 500 mila per la riapertura di via Bonn. Di questi, 40 mila euro sono stati destinati alla progettazione esecutiva dei lavori di una strada che, ricordiamolo, e’ stata chiusa nel maggio 2017 dai vigili del fuoco a causa di un dissesto nella parte centrale della carreggiata e, quindi, della sussistenza di uno stato di pericolo. La sicurezza dei cittadini e’ un bene da salvaguardare e proteggere. Proprio in virtu’ di questo, sono stati eseguiti diversi sopralluoghi e sondaggi che hanno evidenziato, dopo una prima fase di stallo, un cedimento significativo per i geologi di Roma Capitale impegnati a monitorare la situazione. Il pericolo, infatti, e’ stato evidenziato da un incrinometro posizionato su via Bonn dal Simu nel dicembre 2018, a seguito di una serie di indagini geologiche, geotermiche e sismiche che hanno evidenziato uno spostamento di 6 millimetri del versante. Per sopperire a tale debolezza e mettere in totale sicurezza la strada, sono previste una serie di opere consistenti nell’inserimento di micropali a sostegno della collina.”

“Una volta ultimata, la progettazione sara’ sottoposta a diversi pareri, tra cui quello del Genio Civile, per poi essere posta a base del bando di gara che, con ogni probabilita’, sara’ espletata entro il mese di giugno del 2020. L’obiettivo e’ quello di portare a conclusione i relativi lavori entro l’autunno dello stesso anno, in modo da procedere con la riapertura della strada ai cittadini e restituire loro un’arteria di grande importanza per la mobilita’ del quadrante interessato. Inoltre, il Municipio ha preso in carico la pulizia delle caditoie del tratto chiuso di Via Bonn e si e’ fatto promotore, presso il Dipartimento Ambiente, della verifica delle alberature presenti sul versante aperto. A chi minimizza e crede che questa Amministrazione stia perdendo tempo rispondiamo che, quando e’ in ballo la sicurezza dei cittadini, noi ci prendiamo il tempo che occorre per tutelarli al meglio”. Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello.