Fino al 3 aprile Ztl Centro e Tridente aperte H24

Roma – Le zone a traffico limitato del Centro storico e del Tridente di Roma resteranno aperte tutto il giorno da domani fino al 3 aprile. È la decisione presa dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, di concerto con la Giunta capitolina, per agevolare gli spostamenti di chi ha bisogno di muoversi in citta’ per ragioni di lavoro o per altre situazioni di necessita’. Le auto potranno quindi circolare liberamente, senza limiti di orario, nelle Ztl del Centro storico e del Tridente, fatta eccezione per gli orari notturni di chiusura previsti nel fine settimana, che restano invariati.