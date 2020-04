Al Car iniziativa solidarietà Bordoni con comunità egiziana

Roma – Oggi presso il C.A.R. l’ambasciatore egiziano a Roma Hisham Badr ha portato i suoi saluti nel corso del secondo appuntamento dell’iniziativa di solidarieta’ di cui il consigliere capitolino Davide Bordoni della Lega si e’ fatto promotore insieme ad Atef Metwally rappresentante della comunita’ egiziana. Al Centro Agroalimentare di Roma era presente anche Adriano De Nardis Presidente del Comitato Regionale del Lazio della Croce Rossa Italiana. La comunita’ egiziana a Roma prosegue nel suo impegno di solidarieta’ nell’emergenza Coronavirus donando generi alimentari, ortaggi e frutta, alla Croce Rossa come aiuto immediato a chi si trova in stato di maggiore difficolta’. La comunita’ egiziana del territorio del Lazio opera per la quasi totalita’ nel settore ortofrutticolo dalla vendita all’ingrosso a quella al dettaglio e in un momento di grande emergenza sta dimostrando come la solidarieta’ possa essere un punto di forza nel rapporto di collaborazione tra volontariato e istituzioni. Cosi’, in una nota, Davide Bordoni consigliere di Roma Capitale.