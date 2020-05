Al Liceo Morgagni nasce blog per raccogliere emozioni studenti

Roma – Poesie, riflessioni, ma anche fumetti e disegni per lasciare una traccia delle emozioni che i ragazzi e le ragazze stanno vivendo in questo periodo. È nato con questo scopo il blog del liceo ‘Morgagni’ di Roma (link https://ubuntuscuola.com/2020/05/05/dove-la-strada-per-tornare-pt- 1/ ), a partire da un’iniziativa della docente Francesca Assennato. I lavori dei ragazzi fra i 15 e i 17 anni sono stati realizzati a partire dall’ascolto della canzone ‘I giorni dello smarrimento’ di Niccolo’ Fabi. “La didattica a distanza ci ha reso manifesto un bisogno delle studentesse e degli studenti: raccontare quello che stiamo vivendo, condividere aspettative, timori e idee per quello che verra’- scrive la docente sulla pagina- Un’occasione per rinnovare il valore profondo della scuola come spazio di incontro e confronto educativo”.